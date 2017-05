Compartilhar no Facebook

Nos dias 17, 18 e 20 de abril, como parte das comemorações do Dia do Exército Brasileiro, o “Regimento Tenente Ary Rauen” realizou uma série de palestras em escolas das cidades de Rio Negro e Mafra, como forma de prestar esclarecimentos aos estudantes sobre as formas de ingresso na Força Terrestre, além de abordar aspectos sobre a nossa missão constitucional e disseminar os valores da Instituição.