5º RCC realizará o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) 2017

O Exército Brasileiro está convocando os cidadãos que se afastaram do serviço ativo no período de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2017, para o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR/2017).

De acordo com o Regulamento da Lei do Serviço Militar Decreto-Lei n º 57.654, de 20 de janeiro de 1966, Art. 202, os cidadãos deverão comparecer à organização militar onde foi licenciado(a), no período de 09 a 16 de dezembro de 2017, para fins de realização de Exercício de Apresentação da Reserva. Por ocasião de sua apresentação, deverão ser conduzidos os diplomas e certificados de cursos e/ou especializações realizadas após seu licenciamento, para fins de atualização de seus dados cadastrais.

É possível realizar a apresentação pelo EXARNET através do site: www.exarnet.eb.mil.br, no período de 10 de dezembro de 2017 até 31 de janeiro de 2018. Em caso de impossibilidade do uso da Internet, a apresentação poderá ser realizada presencialmente em qualquer organização militar ou junta de serviço militar. A quinta e última apresentação deverá ser presencial em uma organização militar.

A sua participação é muito importante para as forças armadas. A apresentação presencial estará sendo realizada nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro nas instalações do hotel de trânsito do 5º Regimento de Carros de Combate.