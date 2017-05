5º RCC recebe a visita da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Compartilhar no Facebook

O 5º Regimento de Carros de Combate recebeu nos dias 10 e 11 de maio, uma comitiva do Curso de Cavalaria da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).

A comitiva, que teve por finalidade executar um Pedido de Cooperação de Instrução (PCI), esteve composta por instrutores e Capitães Alunos, e conheceram as modernas instalações do “Regimento Tenente Ary Rauen”. Os militares assistiram a uma palestra sobre os aspectos sociais da guarnição, fizeram uma visitação às modernas instalações do 5º RCC, bem como um “tour” pelos pontos turísticos das cidades de Rio Negro e Mafra.

A EsAO é uma escola por onde passam todos os capitães de carreira do Exército Brasileiro, que, em cursos presenciais ou a distância, são aperfeiçoados e capacitados para o desempenho de suas funções em situação de guerra.

Fotos: 2º Sgt Sadi/Divulgação