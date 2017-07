5º RCC supera meta e realiza várias entregas na Campanha do Agasalho

Compartilhar no Facebook

O Exército Brasileiro é reconhecido pelo valor de sua história e trabalho, e exerce um papel fundamental na sociedade, além de figurar com o maior índice de confiança dentre as instituições públicas ou privadas do País.

Isso se deve, em grande parte, as contínuas demonstrações de nobreza de valores ao longo da história, provando que jamais deixaremos de apoiar a sociedade brasileira.

Mais uma vez, a vontade de ajudar aqueles que não têm com o que se aquecer neste frio encontrou forças no 5o Regimento de Carros de Combate. O exemplo de solidariedade fez da arrecadação de roupas e cobertores um sucesso surpreendente, ultrapassando a meta estabelecida de 8.000 peças e provando que a Mão Amiga estará sempre estendida para apoiar a sociedade.

O material foi arrecadado através de campanha interna do 5º RCC, e doado pelos familiares do “Regimento Tenente Ary Rauen”, no período de 23 de maio a 23 de junho de 2017, totalizando mais de oito mil peças de roupa.

As Instituições contempladas com a arrecadação dos donativos foram o Núcleo Terapêutico Nova Vida, a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Negro, a Associação de Amigos e Pais do Centro da Juventude Henrique Witt e a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mafra.