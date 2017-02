6ª Meia Maratona de Riomafra acontece neste domingo

A previsão do tempo para este domingo é de muito sol e calor. A Meia Maratona, que neste ano terá espaço kids para as crianças, é um excelente programa para ser feito em família, por isso a Autopista Planalto Sul convida a todos os munícipes da região para que prestigiem este grandioso evento.

Neste domingo, dia 19 de fevereiro, mais de 1.200 atletas irão encher as ruas de Rio Negro e Mafra disputando os primeiros lugares da 6ª Meia Maratona de Rio Mafra, patrocinada pelo Grupo Arteris. É a única corrida no Sul do país que atravessa dois estados, e pela geografia da região traz trechos sinuosos e desafiadores.

Promovida pela Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, a Meia Maratona que já está na sua 6ª edição, reuniu em todos os anos mais de 3.500 atletas oriundos dos mais diversos estados do país. “Temos corredores da elite, profissionais de corrida vindos de São Paulo, que já separaram um dia do mês de fevereiro para nos prestigiar com suas presenças”, destacou Cesar Sass, diretor da concessionária.

O objetivo inicial de fazer um evento como este foi de promover uma maior integração com os municípios de Rio Negro e Mafra, além de incentivar o esporte, o turismo e comércio local. Hoje, a prova, realizada tradicionalmente no mês de fevereiro, já faz parte do calendário esportivo e turístico da região.

A colaboração de vários parceiros torna a prova ainda mais especial. O 5º RCC, bem como as Policias Militares dos dois municípios, auxiliam na segurança e balizamento das ruas em que o percurso passa, além de participar com alguns corredores. Os alunos de fisioterapia da Universidade do Contestado oferecem fisioterapia aos competidores. Já a Unimed dá apoio disponibilizando médicos e ambulância, mesmo serviço oferecido pela São Francisco Resgate também dá este suporte. A Rumo Logística apoia para que a passagem do trem não conflite com o horário da corrida, além da parceria com as Prefeituras e Secretarias de Esporte e Turismo dos dois municípios que sediam a prova.

A previsão do tempo para este domingo é de muito sol e calor. A Meia Maratona, que neste ano terá espaço kids para as crianças, é um excelente programa para ser feito em família, por isso a Autopista Planalto Sul convida a todos os munícipes da região para que prestigiem este grandioso evento.

Para os atletas que já estão com suas inscrições garantidas, a retirada do kit, que contém: camiseta em poliamida, viseira, toalha, bolsa tipo saco, número de peito, chip de cronometragem e alfinetes de segurança, poderá ser feita nos dias 17 e 18/02, das 13h às 19h, e no dia da prova, das 6h às 7h, na Praça João Pessoa em Rio Negro, local da largada da prova.

Para a retirada do Kit Atleta, o atleta deverá apresentar um documento original com foto e o comprovante de pagamento e/ou inscrição. O comprovante de residência será solicitado para o beneficio de moradores de Rio Negro ou Mafra.

Serviço:

6ª Meia Maratona de Riomafra ( Já reuniu em todos os anos mais de 3.500 atletas)

Dia: 19/02/2017

Local da largada: Praça João Pessoa, Rio Negro.

Horário: 7h30