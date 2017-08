A noite deste sábado será de shows em Rio Negro

Neste sábado (12), será realizado na nova sede do Fuchs, em Rio Negro, o Festival Show do Bem, que reunirá grandes atrações para uma boa causa. Toda a renda líquida do evento será destinada ao projeto Circo Social, que realiza atividades beneficentes em Rio Negro, Mafra e região.

ATRAÇÕES

O cantor Marcus Menna – LS Jack, através do projeto “Viver de Novo”, será uma das atrações. Entre os sucessos da banda estão as músicas: Carla, Uma Carta, Amanhã Não Se Sabe, Como Um Menino, Me Aceita, Sem Radar e Talvez.

Outra banda que marcou gerações estará presente no evento: P.O Box, tendo como sucessos as músicas Papo de Jacaré, Não Tô Entendendo e Amor 99. Os fãs do Charlie Brown Jr poderão curtir os grandes sucessos da banda com o emocionante tributo feito pela banda F4T. A encantadora Banda Blush deixará o evento ainda mais animado com grandes sucessos do passado e também da atualidade. A abertura do evento será por conta do experiente e talentoso DJ JB e do divertido DJ Crazy Frog, o sapo maluco que fez grande sucesso na Internet.

O evento também tem como objetivo emocionar o público com os grandes sucessos musicais que certamente trazem boas lembranças a todos. Reúna a família e amigos para prestigiarem um grande evento e ainda colaborarem com uma boa causa. O evento terá início às 23h.

ADQUIRA O SEU INGRESSO (2º LOTE) NOS PONTOS DE VENDA:

Rio Negro: Cone House Pizza Cone, Topper Lanches, Lojas Zaine

Cone House Pizza Cone, Topper Lanches, Lojas Zaine Mafra: Farmácia Santa Catarina, Stylo Farma, Lojas Zaine

Farmácia Santa Catarina, Stylo Farma, Lojas Zaine Campo do Tenente: Panificadora João Guilherme

Panificadora João Guilherme São Bento do Sul e Rio Negrinho: Lojas A Barateira

Lojas A Barateira Itaiópolis: Klock Calçados

– Pista: R$ 25,00

– VIP: R$ 40,00

– Mesas para 6 pessoas: R$ 600,00 (primeira fila), R$ 500,00 (segunda fila), R$ 400,00 (terceira fila)