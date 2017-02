Aberta a exposição em homenagem ao centenário da compra do terreno do Seminário Seráfico

Museu Histórico de Rio Negro abre exposição em homenagem ao centenário da compra do terreno do Seminário São Luis de Tolosa

No último dia 06 completou 100 anos de celebração da compra da área onde está localizado o Seminário Seráfico São Luis de Tolosa.

O terreno com 1.102.797 m² (45,56 alqueires), foi comprado do senhor Pedro Henning, em 06 de fevereiro de 1917, por 19 contos de réis.

Para comemorar o centenário da compra foi preparada uma exposição de fotos e documentos que remontam a história do nosso Seminário.

A exposição está aberta para visitação a partir desta terça-feira, 07 de fevereiro, no Museu Histórico professora Maria José França Foohs (anexo à Prefeitura). E estará à disposição do público até 09 de abril.

Horário de atendimento: De segunda-feira à sexta-feira das 8h ás 11h30min e das 13h30min ás 17h. Sábados e domingos das 13h30min ás 17h.

Sobre o Parque Ecoturístico Municipal Seminário Seráfico São Luís de Tolosa

O “Seminário” tem suas origens em Blumenau (SC). Lá funcionava o “Collegio Seraphico Santo Antonio”, em atuação até os dias de hoje, fundado por padres franciscanos vindos da Alemanha, da região da Saxônia. O espaço da edificação em Blumenau, considerado acanhado, a temperatura elevada da cidade bem como a dificuldade de istalar um istituto mais moderno foram causas apontadas para a busca de outra cidade que abrigasse a grande procura pelos estudos primários e secundários do “Collegio Seraphico”.

Por apresentar cruzamento de linhas férreas, facilitando a comunicação pretendida com vários pontos do país, além da amenidade do clima, a cidade de Rio Negro (PR) foi escolhida para a instalação de outro estabelecimento, maior e mais moderno que o de Blumenau.

No ano de 1918 teve início a construção da edificação com aproximadamente dez mil metros quadrados, com duas alas, quatro pavimentos e três torres que passou a abrigar o Collegio Seraphico administrado pela congregação. Em 1923 fazia-se a mudança com o início das aulas para os 118 seminaristas vindos de Blumenau. O Collegio Seraphico escreveu sua história enquanto seminário franciscano até a década de setenta, quando encerrou as atividades, tendo sido seus alunos absorvidos pelos outros seminários da Província Franciscana.

Foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Município em 1978. Em 12 de novembro de 1995 cria-se o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, oferecendo vários atrativos turísticos, tanto históricos culturais quanto ambientais. O prédio, restaurado em 1999, passou a abrigar oficialmente a Prefeitura Municipal de Rio Negro.

Características e pesquisas

O Parque Natural Municipal ‘’São Luís de Tolosa’’ possui características naturais e históricas relevantes. É administrado para proteger um fragmento de floresta com araucária.

O parque é uma Unidade de conservação de proteção Integral regido pela Lei no 9.985 de 18 de Julho de 2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criada pelo Decreto municipal no 061/05 de 2005. Portanto, seu objetivo é conservar sua biodiversidade e patrimônio histórico sem a exploração de seus recursos.

São realizadas no parque: pesquisas, cursos, atividades de educação ambiental, monitoramentos de espécies e trilhas interpretativas.

É aberto para a visitação, para que os usuários do parque apreciem e aproveitem de um ambiente natural e histórico de grande beleza cênica. Dentro dos 54 hectares do parque, você pode encontrar diversas espécies, algumas contidas no Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas de Extinção do Paraná como a coruja-mocho-diabo (Asio stygius), gavião-tauató (Accipiter poliogaster), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-do-mato (Leopardus tigrinus), sanhaçu-de-fogo (Piranga flava), morcego (Myotis ruber), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinaceae), também plantas como a imbuia (Ocotea porosa), pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), canela-sassafrás (Ocotea odorifera) e xaxim (Dicksonia sellowianna).