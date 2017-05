Aberta a exposição “Escute Rio Negro”

Aconteceu na tarde do dia 16 de maio a Abertura da 15ª Semana de Museus em Rio Negro e da Exposição “Escute Rio Negro”, integrante desse evento nacional. A solenidade foi realizada no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral e contou com a presença de autoridades, escolas municipais e estaduais e da comunidade.

Na ocasião foi apresentado o teatro “O Segredo que a Montanha Guarda”, idealizado pela coordenadora pedagógica do Colégio Sesi de Rio Negro, Claudia França. O teatro foi inspirado nas histórias das alunas da Escola Estadual Inácio Schelbauer: Yasmin, Adelia e Valéria, premiadas na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, orientadas pela professora Juliana Wilczek de Oliveira, que teve como tema “O lugar onde vivo”.

Esta exposição está disponível no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, e conta com fotografias do Patrimônio Histórico e Cultural de Rio Negro. Os alunos que visitarem a exposição participarão da Oficina de Poemática, em que desenvolverão poemas a partir da experiência vivenciada.

O intuito de unir história e poesia se deu a partir do tema proposto pela 15ª Semana de Museus “Museus e histórias controversas, dizer o indizível em museus”, proposto pelo Ibram.

A exposição estará disponível até o dia 16 de junho. Horário de visitas de terça a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, e aos sábados e domingos das 13h30min às 17h.