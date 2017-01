Abertas as inscrições para as Oficinas Culturais em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro abre nesta terça-feira, 15 de março, as inscrições para as Oficinas Culturais nas áreas de música e artes plásticas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Arquivo Público Municipal, localizado em frente à Praça João Pessoa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os cursos são gratuitos e acontecerão na Casa Bucovina, que fica na Rua Camarista João Hirt, nº 1279 e na Biblioteca Cidadã Aracy Guimarães Rosa, localizada na Rua Juvenal Ribeiro da Silva, nº 95.

As aulas iniciam em abril e terão duração de quatro meses para os cursos de artes e oito meses para os cursos de violão. As inscrições encerram no dia 24 de março.