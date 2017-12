Compartilhar no Facebook

A abertura do Natal em Rio Negro teve várias atrações. O evento ocorreu na noite deste domingo na Praça João Pessoa com a presença de um grande público. Confira as fotos feitas pelo Click Riomafra. Clique na foto desejada para ampliar.