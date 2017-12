Abertura do Natal em Rio Negro acontece neste domingo (03)

Neste dia também acontece a Carreata de Chegada do Papai Noel, com concentração a partir das 18h em frente à Afubra, no bairro Bom Jesus

Neste domingo, 03 de dezembro, acontece a Abertura do Natal em Rio Negro. O clima natalino vai tomar conta da praça João Pessoa. A partir das 13h30min inicia a Feira de Artesanato de Natal, Feira da Lua, as atividades recreativas para as crianças e o Festival da Cerveja.

Neste dia também acontece a Carreata de Chegada do Papai Noel, com concentração a partir das 18h em frente a Afubra, no bairro Bom Jesus. Venha participar com a gente! A carreata seguirá o Trio Elétrico até a Praça João Pessoa, com a presença de veículos de clubes automotivos, entidades civis e militares, e dos munícipes que desejarem acompanhar.

Papai Noel estará presente com seu trenó, distribuindo balas e levando alegria pelo caminho. Na praça João Pessoa, as autoridades irão recebê-lo para entregar a “chave da cidade” e transformar Rio Negro na casa do Natal.

SHOWS

Para animar ainda mais a abertura do Natal, a Praça João Pessoa recebe a partir das 20h o show com Henrique Dias e às 21h o show nacional com a dupla Mariana e Mateus.

Encerrando a festa acontece a tradicional queima de fogos de Natal, para dar as boas vindas a esta época, que é uma das mais belas do ano.