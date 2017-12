Abertura do Natal em Rio Negro teve shows e feira e festival da cerveja

Com a chegada do bom velhinho as luzes de Natal foram acesas abrindo desta forma os festejos natalinos na cidade

O domingo foi de alegria para as crianças de Rio Negro e para os seus pais com chegada do Papai Noel. Com a chegada do bom velinho as luzes de Natal foram acesas abrindo desta forma os festejos natalinos na cidade.

A chegada foi na praça João Pessoa onde as pessoas puderam prestigiar a Feira de Artesanato, Feira da Lua, Festival da Cerveja, e as atividades desenvolvidas pela equipe da Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz.

Antes o Papai Noel foi recebido na entrada da cidade seguindo em carreata até a Praça João Pessoa onde recebeu a chave da cidade e atendeu às crianças. Encerrando a festa teve a apresentação do cantor Henrique Dias, o show nacional da dupla Mariana e Mateus e o aguardado show pirotécnico que iluminou o céu dando boas vindas ao Natal em Rio Negro.