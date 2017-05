Ações de segurança serão desenvolvidas em alusão ao Maio Amarelo

Compartilhar no Facebook

Ao longo do ano a Autopista Planalto Sul desenvolve ações que visam a redução de acidentes e mortes na BR-116. Neste mês em especial, a concessionária realizará várias atividades alusivas ao Maio Amarelo.

Na última terça-feira, dia 10, no posto da PRF de Mafra, aconteceu a 13ª edição do Serra Segura, operação realizada mensalmente em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Na oportunidade os caminhoneiros ainda podem fazer exames gratuitos, como pressão arterial e glicose.

O objetivo desta campanha foi fiscalizar as condições dos componentes mecânicos dos caminhões que trafegam na rodovia. Nos atendimentos são identificados caminhões com pneus em péssimo estado de conservação e problemas nos sistemas de freios, suspensão e direção. A concessionária disponibiliza mecânicos e juntamente com os policiais avaliam esses componentes e toda a documentação dos veículos.

Nas 12 edições realizadas esse ano, já foram fiscalizados mais de 1200 veículos, onde cerca de 25% foram autuados. Os resultados já podem ser identificados na redução de acidentes, comparado com 2009, quando foi iniciada a operação na rodovia, em 2016 a redução foi de 65% na quantidade de mortes em acidentes envolvendo caminhões.

Ainda neste mês de maio, outras duas campanhas como essa serão realizadas, além disso a concessionária promoverá o Saúde na Boleia, que traz os motoristas da rodovia para um check-up de sua saúde, e o Viva Motociclista que orienta de forma teórica e prática os motociclistas, além da distribuição de adesivos refletivos e limpeza de capacetes. Todas estas ações serão feitas em Mandirituba, sempre com o tema segurança viária.