Ações do Grupo Estratégico para Redução de Acidentes são apresentadas em Mafra

O Grupo Estratégico para Redução de Acidentes (GERAR) da Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris que administra a BR 116, encerrou as atividades do ano com um evento na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Mafra, na última terça-feira, dia 21.

Na oportunidade foram apresentadas as ações de segurança realizadas na rodovia em 2016, bem como o relatório das ações executadas este ano, ao todo foram 180 soluções de segurança implantadas na rodovia. “A concessionária investiu mais de R$ 1.800.000,00 incluindo sinalização, drenagem, elementos de proteção de segurança, medidores de velocidade, revitalização de passarelas, com destaque para a obra de revitalização do perímetro urbano de Areia Branca dos Assis/PR, local considerado crítico devido aos constantes cruzamentos na rodovia”, destacou Elaine Alves, coordenadora de engenharia e responsável pelo Gerar na Planalto Sul.

Todas estas ações, juntamente com Operações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal de todo o trecho concedido, demonstraram a redução de 16,6% dos acidentes, e 29,5% das vítimas fatais, se comparado com 2016.

O destaque vai para a Operação Serra Segura, onde mecânicos da concessionária, juntamente com policiais da PRF verificam as condições e itens de segurança dos caminhões que trafegam pela rodovia. “As campanhas são realizadas três vezes ao mês em todas as Unidades Operacionais da PRF na BR 116, e ainda encontramos caminhões com pneus carecas, freios isolados e motoristas dirigindo a base de entorpecentes”, ressaltou José Júnior, coordenador de operações da concessionária.

Até outubro foram 3.022 veículos fiscalizados, destes 649 foram autuados, e a operação se mostrou eficaz já que a redução foi de 44% no total de acidentes envolvendo carretas e caminhões de 2015 para 2017. Foram menos 59% no total de feridos e 33% de mortes.

A união dos esforços das áreas foi fundamental para a eficácia das ações aplicadas na rodovia, além da parceria com a Polícia Rodoviária Federal das três delegacias que compõem o trecho culminaram no sucesso das soluções de segurança viária, e principalmente na redução dos acidentes na BR 116.

Estiveram presentes todas as áreas da concessionária que contribuíram com o Gerar, Elaine Matsuda, assessora de operações da Arteris, o chefe da Del da PRF de Lages, J. Hass, e o inspetor Flávio D. Gabaldo, o chefe da Del de Mafra, Nilton R. de Oliveira, e o inspetor Vilsom de Souza, Newton Gawa especialista em segurança viária, e membros do Gerar da Litoral, Wyktor Stachelski, e da Fluminense, Edilson C. Ribeiro de Queiroz.