Agricultor reconstrói residência com o apoio do Seguro Residencial Henvida

Associado do Plano Henvida conta como foi perder tudo no incêndio após a troca mal feita de um botijão de gás. “Reconstruí tudo graças ao Henvida”, diz.

Aquela manhã de domingo de seis de março de 2016 vai demorar um pouco para sair da memória do agricultor Alcides Kohler, 55 anos. E não é para menos. Em pouco mais de 15 minutos, ele perdeu tudo. Tudo mesmo, pois ficou apenas com a roupa que vestia.

“Como de costume levantei cedo e fui preparar a carne do churrasco, logo depois de colocar a água para ferver, escutei um estrondo que parecia um trovão. Quando corri para a cozinha a parede já estava consumida pelo fogo. Lembro que no dia anterior troquei o botijão de gás. Por certo, encaixei mal a válvula, pois foi ali que o fogo começou e se espalhou por toda a casa, e em 15 minutos, tudo estava tomado pelas chamas”, lamenta Alcides.

Acesse o site e saiba mais sobre o Plano Henvida: www.henvida.com.br/plano-familia

Alcides lembra que até tentou apagar o fogo, mas as chamas o impediam de chegar perto da única torneira conectada a uma mangueira. A alternativa foi pedir ajuda aos vizinhos, mas foi em vão. “Gritei por socorro, mas não deu tempo! Quando os bombeiros chegaram a casa já tinha se transformado em brasido”.

Recomeço

Na época, sem documentos, roupas ou dinheiro – que também foi consumido pelo fogo –, Alcides quase entrou em depressão, e, sem ter para onde ir, morou por alguns meses em um paiol.

“O prejuízo ficou estimado em mais de R$ 60 mil. E eu não sabia mais o que fazer, estava sem rumo, mas conversando com uma vizinha, descobri que tinha direito ao Seguro Residencial Henvida, na hora nem acreditei, eu não sabia deste beneficio. Mas foi graças ao Plano Família Henvida que consegui reconstruir minha vida das cinzas”.

Benefícios

Alcides conta que antes do incêndio, pensava que o Plano Henvida era mais um plano funeral, mas hoje reconhece os benefícios de ser um associado Henvida.

“O associado tem desconto no comércio, empréstimo de materiais convalescentes e ainda seguro de residencial, e foi graças à apólice do seguro que pude reconstruir minha vida. Hoje mantenho o pagamento em dia e incentivo todos meus amigos a fazer o Plano Henvida. Sem falar que o plano cabe no bolso e economizando um pouquinho já sobra o valor da mensalidade.”

Ajuda

Além de receber a apólice do seguro, no valor de R$ 30 mil, Alcides também contou com a ajuda de amigos e familiares. Hoje, passados nove meses, reconstruiu sua moradia, uma bela residência em alvenaria no mesmo lugar onde morou desde a infância. “Agora só falta encontrar minha alma gêmea, casar e viver feliz até o fim de nossas vidas.”