Alunos do colégio Caetano participam de sessão na Câmara de Rio Negro

Na terça-feira (4) os alunos da disciplina de história do 1º e 2º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha, participaram da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negro.

A participação dos alunos foi idealizada com o objetivo de despertar a cidadania nos alunos dando a oportunidade deles entenderem como funciona um parlamento e a democracia – direito ao voto – possibilitando que eles criem o senso crítico de como funciona o nosso sistema político. Além de terem a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido por um vereador, já que muitos destes estudantes estarão votando pela primeira vez nas próximas eleições.

Na sessão de hoje, dia 11, será a vez dos alunos do 3º ano irem até o legislativo rionegrense. A iniciativa de levar os estudantes à Câmara de Vereadores foi das professoras Elenice Good, Janaina Aparecida e Magali Peichó.