Alunos do Projeto Pescar visitam o 5º RCC

O 5º Regimento de Carros de Combate recebeu no dia 29 de julho, a visita de 18 alunos do Projeto Pescar, sediado na cidade de Rio Negrinho-SC. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a rotina do aquartelamento, as novas instalações, conheceram um pouco sobre a história do regimento e os símbolos nacionais, e tiveram a oportunidade de ver o funcionamento de um Carro de Combate Leopard 1A5 BR.

O Projeto Pescar é um programa de formação sócio profissionalizante desenvolvido pela Fundação Projeto Pescar, em parceria com a sua rede colaborativa, para o acesso de jovens em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 16 e 19 anos, ao mundo do trabalho.

Desta maneira o Exército Brasileiro, através do 5º RCC, mostra à comunidade seu viés social, apoiando instituições de cunho socioeducativo no resgate e apoio aos jovens do país, consolidando-se como a instituição de maior credibilidade no Brasil.

Fotos: 2º Sgt Gobo