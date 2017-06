Antiga sede da Asserine será vendida em leilão

Acontecerá no dia 20 de junho, às 14h, o leilão para venda da antiga sede da Associação dos Servidores Públicos Municipal de Rio Negro (Asserine). A venda servirá para terminar e mobiliar a nova sede da associação que espera arrecadar cerca de R$ 220 mil com o leilão.

A venda será feita pela melhor oferta conforme estipula o edital de leilão já divulgado. O valor proposto deverá ser pago na sua totalidade na hora da assinatura do contrato que deve ocorrer dentro de 24 horas após o término do leilão.

O terreno a venda fica no perímetro urbano e está localizado na Rua João Alípio, 1295, tem uma área de 18.909,55 m² e com uma edificação em alvenaria de aproximadamente 100 m².

Os interessados deverão estar no escritório da Asserine, até as 14h no dia 20/06, que fica no prédio da Prefeitura de Rio Negro, para apresentarem suas propostas ou poderão credenciar representantes atreves de procuração.

O valor mínimo é de R$ 220 mil reais, onde as propostas deverão ser enviadas em envelope fechados no local e data mencionados, após a abertura dos envelopes, haverá os lances verbais entre os participantes, onde o maior lance ficará com o imóvel, que terá 24 horas para pagá-lo a vista.