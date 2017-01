Apenas oito policiais militares poderão vir para região de Rio Negro

Na edição da última quarta-feira 18, o jornal Gazeta de Riomafra publicou uma reportagem citando que no último dia 12/01 se formaram em Curitiba 1.098 PMs, sendo 786 policiais e 312 bombeiros serão destinados a RMC e ao litoral. Questionamos quantos destes policiais viriam para Rio Negro e região? Ontem o prefeito em exercício de Rio Negro, divulgou a vinda de somente oito novos policiais para o município.

Novamente Rio Negro mostra a sua falta de representatividade política e o desprestígio da classe política local junto ao governo do estado. Onde 786 policiais destinados ao litoral e RMC, somente oito deles virão para a região de Rio Negro, onde, segundo informações não oficiais da Secretaria de Segurança, parte deles, ainda poderá atuar nos municípios vizinhos: Campo do Tenente, Quitandinha e Piên.

Consultamos técnicos na área de segurança, onde entendem que diante da gravidade na segurança em Rio Negro, seriam necessários pelo menos 15 policiais, atuando somente no município, para poder amenizar a situação caótica de insegurança que se encontra.

Já a PM de Rio Negro informou a nossa reportagem que ainda não foram informados da vinda de nenhum novo policial para a cidade.

RIONEGRENSES CADA VEZ MAIS AMEDRONTADOS E INSEGUROS

Devido a caótica situação na área de segurança que Rio Negro se encontra, pouca diferença irá fazer estes oito novos policiais, sendo que ainda parte deles, poderá não atuar diretamente aqui no município, mas sim nas outras três cidades da comarca.

Somente neste primeiro mês de 2017, vários casos graves já foram relatados como o assalto ao Correio, farmácias, padarias e de um bar nesta semana, onde novamente, uma vítima recebeu golpes de foice.

A deficiência na estrutura da Polícia Militar rionegrense ficou mais uma vez evidente no atendimento ao assalto no Correio, na manhã da última segunda-feira (16), onde duas viaturas da PM de Mafra atravessaram a ponte para dar suporte fora da sua cidade e estado de atuação.

Desde o ano passado a violência (homicídios e roubos), bem como furtos e demais delitos e as drogas e seus crimes relacionados, aumentaram assustadoramente em Rio Negro e pouco ou quase nada se viu no empenho da classe política local na tentativa de resolver ou pelo menos, amenizar o problema, resultando numa população cada vez mais amedrontada e se fechando dentro de suas casas, principalmente à noite e nos finais de semana. “Famílias que passeavam durante as noites de verão no centro de Rio Negro está virando algo raro de se presenciar de um ano para cá ao contrário de Mafra…”, relata um dos comerciantes, dono de uma lanchonete que recebia em seu estabelecimento várias famílias, nas noites de verão, principalmente nos finais de semana.

Autoridades locais parecem que estão piamente esperando a companhia da Lapa se transformar e batalhão, na esperança que Rio Negro se transforme numa companhia de polícia para que mais policiais obrigatoriamente venham para cá. Só que esta situação já se arrasta há décadas e ainda não está completamente decidida quando irá acontecer. Enquanto isto a população rionegrense paga o preço pela comodidade, conformismo e falta de comprometimento e empenho da classe política local.

BOMBEIROS

Embora o Corpo de Bombeiros de Rio Negro não tenha tanta carência em relação a questão de efetivos, dos 312 bombeiros formados recentemente, também apenas cinco já estão operando em Rio Negro.