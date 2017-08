Artista riomafrense é escolhido para expor sua obra em Paris

A obra do riomafrense Wladimir Licnerski Gomes – “Infância na Rua” – foi escolhida para ser exposta agora em outubro no famoso museu do Louvre em Paris, na mostra Le Carrousel du Louvre. O trabalho foi selecionado pela brasileira e curadora Heloísa Azevedo e vai se juntar a outras 15 obras de artistas sul-americanos. A exposição é a realização de um sonho para o Wladi – “O Museu do Louvre é um sonho para qualquer artista”, comemora Wladi, como é conhecido pelos amigos e como assina as telas.

Wladi nasceu em Rio Negro, mais foi criado em Mafra e aos 18 anos foi morar em Curitiba, há mais de 30 anos, para fazer faculdade de arquitetura e com o passar do tempo migrou para publicidade e propaganda. Wladimir nunca deixou a paixão pela arte de lado, paixão que começou ainda criança, quando começou a desenhar e apreciar arte dos desenhos a mão livre. Sofreu influência da pop arte que trabalha com desenhos coloridos e criativos.

“Infância na Rua” é seu principal trabalho, considerada por ele, a sua obra de arte. Ela foi escolhida entre outras obras suas que foram enviadas para curadoria da exposição, que fez a seleção através do Facebook. Ele enviou fotos de cinco trabalhos.

A obra retrata um menino simples sentado em uma rua e no fundo a imagem de uma favela. Na tela de 1 metro por 70 centímetros Wladi chama a atenção para o lado social da criança de rua, da sua pureza, da liberdade em poder brincar na rua ao lado dos perigos da própria rua.

Antes de virar um quadro, a pintura era um cartão de visita de Wladi e também estampou um calendário de 2014. Para o artista, o principal objetivo do desenho é a consciência social.

Wladimir agora se prepara para viajar para França onde pretende acompanhar o Vernissage – inauguração de uma exposição de obras de arte. O custo da viagem e da participação no concurso foi coberto com a ajuda de amigos e venda de rifas das suas obras. Exposição será em outubro; no Museu do Louvre em Paris (França).

O SONHO

Apenas para pagar a taxa de inscrição e enviar o quadro para Paris, o gasto foi de 500 euros. Para isso, ele contou com o incentivo dos amigos, que lhe sugeriram um financiamento coletivo. Foi assim que Wladi conseguiu juntar mais de R$ 3 mil reais e tornar parte do sonho real.

“Acabou dando certo para participar. Cada dia era um desafio, mas o universo conspira a favor”, relata sobre a conquista. Com a experiência, o artista esbanja encorajamento: “Qualquer sonho pode se tornar realidade, não é fácil, mas nada se torna realidade se você não tiver um sonho”.

“Se você tem um dom, você tem que ir atrás. O mais difícil é mudar você mesmo e, partir disso, tudo é possível”, complementa.

Pós a euforia de saber que uma tela dele poderia estar em uma exposição no Museu do Louvre, o paranaense passou a se preocupar com os custos necessários para a realização deste sonho. “Percebi que era tudo muito caro”. – completou.

Os trabalhos do artista Wladimir Licnerski Gomes podem ser acompanhados através da sua página no facebook/wladi.design.