Associações de Rio Negro promovem 1º Jantar Dançante em prol do Natal Solidário de seus bairros

O final do ano se aproxima e as confraternizações e iniciativas solidárias começam a tomar corpo, buscando proporcionar momentos alegres para fechar o ano com otimismo e renovar as esperanças de dias melhores. E para essas ocasiões, nada combina mais que um Jantar Dançante com música ao vivo.

A iniciativa partiu dos presidentes das Associações de Bairros de Rio Negro (Bairro Alto, Seminário, Estação Nova, Campina dos Andrade, Campina Bonita, Cunhupã e Bom Jesus) em parceria com o Projeto Circo Social. Unidos, promoverão no dia 9 de dezembro (sábado), a partir das 20h, o “1º Jantar Dançante”, a acontecer no Salão de Festas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro, tendo totalmente sua renda revertida em prol do Natal Solidário que será realizado nas associações participantes para atender gratuitamente a todas as comunidades locais.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis ao preço de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por pessoa nas Farmácias Santa Catarina (Mafra e Rio Negro) e com os voluntários das associações participantes. O evento terá a animação do Grupo Grito Fandangueiro, mesclado com um delicioso cardápio de Galinha Missioneira, acompanhado de saladas.

Serviço

Evento: 1º Jantar Dançante Beneficente das Associações de bairros de Rio Negro

Data: 09/12/2017 – Horário: a partir das 20 horas

Atração: Baile com Grito Fandangueiro

Local: Salão de Festas – Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro

Onde comprar ingressos:

Farmácias Santa Catarina (Mafra e Rio Negro)

Voluntários das associações participantes

Informações: (47) 98819- 5815 / 99763 4762