Atletas entregam brinquedos arrecadados na ação Quadrangular Solidário

As atletas do voleibol riomafrense realizaram na última semana a entrega dos brinquedos arrecadados no Quadrangular Solidário – Dia das Crianças. Competição organizada com o apoio da EEB Barão de Antonina com o objetivo de arrecadar brinquedos para as crianças carentes das duas cidades.

Os brinquedos arrecadados foram doados na Casa do Menor Ana Zorning (Rio Negro) e no CEI Beija Flor – Caic (Mafra).

O Quadrangular aconteceu no dia 14 de outubro no Ginásio da Escola Barão de Antonina e como “taxa de inscrição” cada equipe doou um brinquedo por atleta. As equipes participantes foram: ADV Volleybras (Mafra), Smell (Rio Negro), Máfia Voleibol (Canoinhas) e Nova Era (Canoinhas).