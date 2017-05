Audiência Pública discute novo alinhamento das construções na rua Vicente Machado em Rio Negro

O executivo municipal apresentou um projeto de lei com o objetivo de revogar a lei de 1969, que na época tinha o objetivo de alargar a Vicente Machado, então todas as construções devem obedecer ao recuo de três metros

A Câmara de Vereadores de Rio Negro realizou no último dia 26, às 19 horas, audiência pública para discutir o novo alinhamento das construções na rua dr. Vicente Machado. Um projeto de lei encaminhado pelo executivo municipal pretende atualizar a lei de número 7 de 1969 que normatiza o tema.

O executivo municipal apresentou um projeto de lei com o objetivo de revogar a lei de 1969, que na época tinha o objetivo de alargar a Vicente Machado, então todas as construções devem obedecer ao recuo de três metros. Lei que segundo a executivo municipal está desatualizada e impede novos investimentos, aumentando o potencial construtivo do anel central do município.

Para um comerciante que já manteve estabelecimento na rua o projeto deve ser ampliado desde o início da via – da Panificadora Requinte – até a praça João Pessoa, e não apenas na área central como pretende o executivo municipal. Também destacou a necessidade de um projeto para ampliação das calçadas melhorando assim a mobilidade para os pedestres e questionou a necessidade do calçadão, que na opinião dele atrapalha o trânsito.

Também foi levantado por outros participantes da audiência a necessidade de um estudo para resolver o problema de estacionamento no centro de Rio Negro. Foi levantada a hipótese, como evolução, da adoção do estacionamento rotativo e da possibilidade de mais vagas em 45 graus.

O projeto que trata do novo alinhamento da rua Dr. Vicente Machado está em tramitação na Câmara de Vereadores. Neste momento está sob análise das comissões permanentes.