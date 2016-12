Autopista Planalto Sul alerta os motoristas para fluxo intenso no período de festas

Cerca de 114 mil veículos a mais transitarão na BR 116 entre Curitiba e Capão Alto, na divisa com Rio Grande do Sul, se comparado a dias normais. O número contempla do dia 16/12 à 02/01/2017, período das festas de final de ano.

A concessionária Autopista Planalto Sul destaca alguns horários de pico em que os motoristas devem redobrar a atenção.

O fluxo deve ficar mais intenso na sexta-feira, dia 23/12, das 12h às 22h (sentido RS) e domingo, dia 01/01, das 12h às 22h (sentido Curitiba).

Os trechos onde o fluxo será maior são: km 115/PR – Curitiba, km 152/PR – Areia Branca, km 4,5/SC entroncamento com a BR-280 – Mafra, km 12/SC entroncamento com a BR-280 – Mafra, km 133/SC – Santa Cecília, km 184/SC entroncamento com a BR-470 – São Cristóvão do Sul e km 245/SC – Lages.

Algumas obras fixas permanecerão durante o período de festas. Elas ocorrem somente no trecho catarinense, sendo:

Km 0 em Mafra (alargamento de ponte sobre linha férrea com semáforo)

Km 4,5 em Mafra (construção de passagem em desnível com desvio do tráfego)

Km 13 sul em Mafra (implantação de faixa adicional)

Km 31 norte em Itaiópolis (implantação de faixa adicional)

Km 47 em Papanduva (alargamento de ponte sobre linha férrea com semáforo)

Km 66 ao 68 norte em Monte Castelo (implantação de faixa adicional)

Km 134 em Santa Cecília ao 137 sul (implantação de faixa adicional)

A concessionária realiza constantes obras para melhoria do nível de serviço da rodovia, como exemplo as listadas acima e que trarão melhorias no tráfego nos próximos anos. As equipes operacionais estão preparadas para oferecer fluidez e conforto aos usuários de forma rápida, além de disponibilizarmos recursos extras para atendimento em períodos de maior fluxo, como as festas de final de ano.

Além disso, a Autopista Planalto Sul traz informações sobre o tráfego 24h por dia por meio do telefone 0800-6420-116, e no site da concessionária.