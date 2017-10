Ballet de Londrina chega a Rio Negro com o espetáculo “Oração pelo fim do mundo”

O Ballet de Londrina inicia uma mini-turnê pelo Paraná para apresentar “Oração pelo Fim do Mundo”, sua mais recente criação, com direção de Leonardo Ramos e elenco de treze bailarinos. A circulação começa pela cidade de Rio Negro, que recebe o espetáculo nesta quinta-feira, dia 26 de outubro, às 20 horas, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, com entrada gratuita e classificação indicativa acima de 18 anos. Posteriormente, o Ballet segue para Lapa (dia 27) e Ibiporã (30). A companhia foi contemplada pelo Prêmio Arte Paraná, promovido pelo Governo do Estado, e tem como objetivo levar a dança contemporânea para municípios com até 50 mil habitantes.

A montagem toca em temas urgentes na contemporaneidade, como a intolerância, a violência, o preconceito, o bullying, o ataque às minorias e o ódio pela diferença. Entretanto, ao detectar os conflitos de convivência, o espetáculo faz também um raio-x do comportamento humano de modo atemporal e universal. “Orar pelo fim do mundo é algo atual e deveria ser eterno”, resume Ramos. No palco, o que se vê são homens comuns, uniformizados por um código de barras. Homens que aparecem e desaparecem sem deixar vestígios. É na potente coreografia que eles evidenciam suas diferenças. Nos movimentos, que exigem grande dose de teatralidade e habilidade técnica, os bailarinos expõem ápices da crueldade e da fragilidade humana. Referências às religiões aparecem para lembrar sua tentativa de nos ensinar lições de generosidade e compaixão.

Após um processo criativo de mais de dez meses, o espetáculo estreou em agosto deste ano com grande sucesso e repercussão junto ao público, que experimenta diferentes sentimentos ao longo de uma hora de apresentação. Quando questionado sobre a perspectiva de mostrar o novo trabalho aos espectadores de municípios menores, o diretor é enfático: “Em uma pequena ou em uma grande cidade, as pessoas sensíveis, que vão fazer a diferença, estão presentes. Em Paris, em Rio Negro, em Lapa, o ser humano é um só. Espero que a gente consiga mostrar isso para todo mundo, incomodando quem precisa ser incomodado e instigando quem tem de ser instigado”.

Com 23 anos de história, o Ballet de Londrina é uma das companhias mais longevas do interior do país. Desenvolveu uma linguagem própria na dança contemporânea brasileira, caracterizada por movimentos coreográficos que buscam sempre novos planos de apoio para os bailarinos, levando-os a explorar formas inusitadas de deslocarem-se em cena, inclusive em eixos horizontais. Outra característica do grupo é a abordagem de temas profundos sobre a condição humana e social, além da reflexão sobre o nosso tempo. A companhia é um dos braços da Fundação Cultura Artística de Londrina, a Funcart, que tem convênio com a Prefeitura Municipal da cidade.

Serviço:

“Oração pelo fim do mundo”

Ballet de Londrina (Londrina-PR)

Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

Às 20 horas

GRATUITO

Entrada permitida só para maiores de 18 anos

Ficha Técnica:

Direção e criação: Leonardo Ramos

Ensaiador: Marciano Boletti

Produção: Danieli Pereira

Texto do programa: Luiz Carlos Bruschi

Sonoplastia: The Silent Ballet/ Lost Children Project

Elenco: Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Marciano Boletti, Nayara Stanganelli, Viviane Terrenta, Matheus Nemoto, Lucas Manfré, Thaisa Morais, Higor Vargas, Hugo Zati, Robson Bento, Ione Queiroz e Talita Terra

Criação de luz: Ricardo Grings

Técnicos de palco: Romildo Ramalho e Victor Hugo de Oliveira

Realização: FUNCART – Fundação Cultura Artística de Londrina

A FUNCART é uma instituição privada sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal pela lei 6592/24/05/06, que atua nos setores da cultura e assistência social e é parceira da prefeitura de Londrina desde 1993.