Ballet “Oração pelo fim do mundo” em Rio Negro

A noite da última quinta-feira (26) foi marcada pela apresentação intensa e impactante do Espetáculo “Oração pelo fim do mundo” do Ballet de Londrina. A apresentação, contemplada pelo Prêmio Arte Paraná da Secretaria de Estado da Cultura, foi realizado no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo.

SOBRE O ESPETÁCULO

O espetáculo “Oração pelo fim do mundo” consiste em uma manifestação de clamor pela extinção da raça humana, um convite para que os espectadores possam imergir em experiência reflexiva sobre o papel e influência do homem diante do planeta terra. O espetáculo tem criação e direção de Leonardo Ramos. Ele explica que não se trata necessariamente de uma crítica ou forma de protesto, mas sim uma constatação densa e expressiva sobre a descrença na humanidade. O diretor define o espetáculo como “forte e vibrante” e que, por meio da dança e da arte, propõe reflexões sobre o mundo atual e as máximas da existência humana, retratando as várias formas de preconceitos e intolerância, a violência e a falta de compaixão que marcam o comportamento do homem ao longo da história.

Ficha Técnica Ballet de Londrina