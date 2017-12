Bazar solidário terá roupas e calçados por apenas R$ 2 reais em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O projeto Circo Social promoverá no dia 07 de dezembro (quinta-feira), um bazar de roupas e calçados ao preço único de R$ 2,00 (dois reais) a peça. O evento será realizado no Salão 6 de Agosto, em Rio Negro, das 08h às 17h. Serão inúmeras opções de roupas e calçados a preço popular para atender a todos.

Toda a arrecadação do bazar será utilizada na ação “Natal Solidário” do Circo Social, que irá percorrer várias comunidades de Rio Negro e Mafra durante todo o mês de dezembro, levando alegria e esperança a quem tanto precisa. Compareça e colabore com uma boa causa.