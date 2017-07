Biólogo Everton Wilner apresenta palestra ao Rotary Clube Riomafra

Na última quinta-feira (06), o Rotary Clube Riomafra recebeu como convidado especial o biólogo Everton Wilner, que realizou a palestra “Andanças e Vivência Como Ciência – Antártica verão de 2016/2017” aos integrantes do clube.

A palestra relata a experiência de Everton sobre a viagem à Antártica realizada pelo biólogo, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Contestado campus de Mafra, Paleontólogo, Mestre em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Doutorado em Ciências Naturais por esta mesma instituição.

Atualmente trabalha como professor e pesquisador em paleontologia e paleomicrontologia no Cenpaleo (Centro Paleontológico – Museu da Terra e da Vida) da Universidade do Contestado campus Mafra. Atua também como professor no ensino básico, técnico, superior e pós graduação na área de educação, ciências biológicas e naturais do ambiente.

Além da palestra os integrantes do clube oficializaram a Campanha do Agasalho 2017, ralizada em parceria com o Banco do Empreendedor. Para colaborar acesse o site www.bancodoempreendedor.org.br e consulte os postos de coleta.

Durante a reunião ordinária semanal também aconteceu a posse do Conselho Diretor do Clube, com a presença do Governador Assistente Eriton Nunes. Na ocasião foram empossados:

Vilmar Rezende Fritschy – Presidente

Mário Gonçalves Júnior – Vice presidente/secretário

Afonso Rinaldo Treml – Instrutor de Clube

Elmo Dietrich – Desenvolvimento do Quadro Social

Giancarlo Perretto – Diretor de protocolo/imagem pública

Janaine de Souza Prestes – Serviço da Juventude/Oficial de Intercâmbio

Mônica Nunes de Abreu – Fundação Rotária

Valmir Perretto – Tesoureiro

Anna Paula Kuhl Alves – Serviços Humanitários