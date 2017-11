BR 116 terá cerca de 200 mil veículos transitando durante o feriado prolongado

O clima ameno com possibilidade de chuva ao longo do feriado de finados propicia programas em família e viagens curtas que levam ao interior dos estados e à região serrana.

A Autopista Planalto Sul concessionária do Grupo Arteris que administra a BR 116 de Curitiba à Capão Alto espera um aumento na ordem de 10% para este feriado prolongado, com cerca de 200 mil veículos transitando entre os 412 Km do trecho concedido.

É aguardado um movimento maior entre 10h e 11h do dia 02/11 e no retorno entre 17h e 18h do dia 05/11. Uma média 40 mil veículos devem circular em cada uma das 5 praças de pedágio durante o feriado, sendo que o maior movimento estará na Praça de Fazenda Rio Grande com fluxo de 12 mil veículos por dia, em média.

A rodovia deve apresentar alguns pontos de lentidão, que serão monitorados durante o período, como Km 115 em Curitiba, Km 152 em Areia Branca doa Assis, já em Santa Catarina, Km 4,5 no entroncamento com a BR 280, o Km 12 em Mafra, Km 133 em Santa Cecília, Km 184 no entroncamento com a BR 470 em São Cristóvão do Sul e KM 245 em Lages. Nestes locais a concessionária prestará apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário através de viaturas e acompanhamento pelo Centro de Controle Operacional.

Os usuários que irão trafegar pela BR 116 contarão com apoio e suporte operacional de ambulâncias, veículos de inspeção e guinchos dispostos em nove bases operacionais ao longo da rodovia. Além disso a monitoração será feita através das 150 câmeras ao longo do trecho concedido, com apoio em pontos de interferência no tráfego. Painéis de Mensagem Variável ao longo da rodovia alertarão os usuários sobre a condição do trânsito, bem como identificarão locais com obras. Recursos também permanecerão em pontos com maior fluxo de veículos a fim de preservar a segurança e a fluidez do tráfego, além da Operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Autopista Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116. Também através do perfil da concessionária no Twitter, Arteris_APS. Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000.

Alguns desvios já estão operando e permanecerão durante o feriado:

Km 1+900 – Mafra

Obra de alargamento da ponte sobre a Linha Férrea

Interdição da pista norte

Pare e Siga operando com semáforo

Km 102 ao 109 – Monte Castelo

Obra de contenção na Serra do Espigão

Interdição da pista norte

Pare e siga operando com semáforo