Cabo do 5º RCC se destaca em competição internacional

Compartilhar no Facebook

O Cabo Gabriel Bordin Burnatt, do 5º Regimento de Carros de Combate, participou do 64º Campeonato Mundial de Pentatlo Militar na cidade de Salinas, no Equador.

O atleta do 5º RCC conquistou a medalha de prata na categoria novato, ficando em 29ª colocação geral. A equipe do Exército Brasileiro ficou em 4º lugar geral por equipes.

A competição reuniu 147 atletas militares de mais de 28 países, no período de 29 de julho à 6 de agosto, e foi realizada pelo Conselho Internacional de Esportes Militares (International Military Sports Council – CISM).