Câmara de Rio Negro faz homenagem às empresas mais arrecadadoras do município

Nesta semana a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene no Clube Rio Negrense em comemoração aos 147 anos de emancipação política de Rio Negro e um dos atos da sessão foi à homenagem para as empresas com maior índice de contribuição em impostos como ICMS e ISS.

A homenagem ao setor empresarial neste quesito já é uma tradição do legislativo rionegrense, que desta forma premia as empresa que ajudam o município a se desenvolver.

Estiveram presentes na sessão e foram premiadas as seguintes empresas na categoria arrecadação de ICMS: 1º – Souza Cruz, 2º – Madem, 3° – Embalplan, 4° – Vidraçaria Linde, 6° – AGM, 7° – Primaz Frigorífico, 8° – MIG Supermercados, 9º – BIG SAFRA, 11º – Bauminas, 12º – Nortefios, 13º – ABI Belém, 16º – Metalúrgica Zenker, 17° – Universal Leaf Tabacos e 18º – Agropedrinho.

E, na categoria arrecadação de ISS as empresas premiadas foram: 1° – Autopista/Arteris, 2º – São Francisco Resgate, 3° – Souza Cruz, 4° – Maurer Monta­gem e Manutenção, 5° – Caixa Econômica Federal, 6° – Madem, – 7º – Banco do Brasil e 9º Riolab Analises Clínicas.