Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza é prorrogada até 9 de junho

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) da Secretaria de estado da Saúde informa que de acordo com orientações do Ministério da Saúde, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi prorrogada até o dia 9 de junho. A cobertura vacinal até o momento no território catarinense é de 77,72%.

Todos os municípios estão sendo orientados para dar sequência às atividades de imunização, considerando as seguintes populações-alvo: idosos, crianças de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores, indígenas e doentes crônicos.

No site www.gripe.sc.gov.br existem informações sobre a doença, as formas de prevenção e tratamento, e também uma lista completa das salas de imunização existentes em Santa Catarina, tanto da rede pública como das unidades privadas credenciadas pela Dive para comercializar as vacinas.