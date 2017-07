Campanha “Não destrua o que é seu e de todos nós” é lançada em Rio Negro

Na manhã do sábado (15), foi lançada em Rio Negro a campanha educativa “Não destrua o que é seu e de todos nós”. O lançamento foi durante o XI Encontro de Associações do Município de Rio Negro que aconteceu também no sábado no salão paroquial 6 de agosto.

A campanha tem o objetivo de conscientizar a população da importância da preservação do patrimônio público como: lâmpadas; pontos de ônibus; placas de sinalização; prédios e muros de escolas; creches e unidades de saúde.

No evento também aconteceram as apresentações dos trabalhos realizados pelos alunos e equipes do município que organizaram a ação.

Durante a campanha serão realizadas palestras educativas nas escolas e comunidades com distribuição de material educativo explicando que combater o vandalismo é um dever de todos e que o dinheiro gasto na manutenção destes bens e todos nós.

A campanha também incentiva que a população denuncie atos de vandalismo através do telefone (47) 3642-1473 da Polícia Militar.