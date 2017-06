Campanha “+ Segurança Rio Negro”: nova reunião com entidades será realizada nesta quinta-feira

A campanha foi lançada pela ACIRN no início de fevereiro e um abaixo assinado está correndo com a intenção de fazer com que o governo do estado faça um projeto de lei em conformidade com as necessidades da nossa região

Nesta quinta-feira (8) a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) estará realizando uma reunião com as entidades representativas do município para falarem sobre a Campanha “+ Segurança Rio Negro”. A reunião será às 18h30min no auditório do SESI de Rio Negro.

A campanha foi lançada pela ACIRN no início de fevereiro e um abaixo assinado está correndo com a intenção de fazer com que o governo do estado faça um projeto de lei em conformidade com as necessidades da nossa região, criando uma Companhia da PM em Rio Negro, e encaminhe para a ALEP. No legislativo o projeto deverá ser tornar lei sem emendas ou alterações, sendo aprovado por unanimidade pelos deputados, sendo sancionado em seguida pelo governador do estado.

Na reunião com as entidades na noite desta quinta, a associação busca estreitar parcerias e firmar convênios com as entidades, clubes de serviço e associações locais, buscando assim alternativas para a melhoria da segurança em nosso município. Mais informações pelos fones (47)3645-0828/1897 ou pelo e-mail: acirionegro@gmail.com.