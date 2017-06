Campanha “+ Segurança Rio Negro” tem adesão de entidades representativas do município

A Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), realizou na noite da quinta-feira (8), uma reunião com as entidades representativas de Rio Negro para apresentar a campanha “+ Segurança Rio Negro”.

Na reunião foi explicado as entidades como será a dinâmica da campanha, seu funcionamento e a importância da participação de todos em uma integração da forças vivas do município para a realização de um planejamento estratégico para buscar melhorias na segurança pública como: aumento do efetivo policial, melhorias na estrutura e na manutenção da frota da PM e da Polícia Civil. Também foi apontando a necessidade da conscientização da população com normas de segurança, forma de atendimento, e a importância em efetuar uma denúncia.

A presidente da ACIRN, Adriana Dornelles Paz Kamien, durante a apresentação destacou que existe hoje na ALEP um projeto de lei sob o número 599/2016 que se aprovado cria o Batalhão de Polícia Militar no município da Lapa, abrindo caminho para a criação da CIA Independente em Rio Negro.

Presente na reunião o vice-prefeito, James Valério, falou que nesta semana ele e o prefeito Milton Paizani estiveram em Curitiba para tratar da inclusão no PL 599/2016 o artigo que cria a Companhia Independente da PM em Rio Negro. Disse que o PL está agora na Secretaria de Estado da Segurança Pública e que será encaminhado para a Assembleia ainda esta semana. Passou para a presidente da ACIRN o número do protocolo feito para que todos possam acompanhar o trâmite do projeto.

Sobre o abaixo-assinado lançado em fevereiro, que tem o objetivo de captar 10 mil assinaturas para posteriormente ser entregue ao Governos do Estado e para a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), como forma de demonstração de força para que um projeto de lei seja aprovado criando a Companhia Independente da Polícia Militar em Rio Negro foi acordado que, todas as entidades irão buscar as assinaturas para que a entrega seja feita no início de agosto após o recesso parlamentar.

Além das entidades representativas estiveram na reunião apoiando a campanha a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, 5º RCC, Banco Sicredi.

A campanha “+ Segurança Rio Negro”, conta ainda com apoio do Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O abaixo-assinado pode ser retirado na sede da ACIRN ou no site da Associação – www.acirn.com.br – e depois de coletada as assinaturas devem ser devolvidos na sede da OAB, sede da ACIRN e na Centrallar.