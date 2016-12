Cantata de Natal une cristãos para celebração do nascimento de Jesus em Riomafra

Qual o verdadeiro espírito do Natal? Para o padre Marcos Kastel, pároco da Igreja Senhor Bom Jesus da Coluna de Rio Negro, o Natal é um tempo de meditação, aflorar a espiritualidade e agradecer a Deus pelo seu amor. Uma prática que segundo ele é observada por poucos. “Infelizmente considero o Natal uma festividade mais pagã do que cristã, as pessoas não se reúnem mais em família para agradecer a Deus, mas para trocar presentes e festejar. É uma data comercial destinada ao consumismo e ao materialismo”, lamenta.

Segundo o pastor da Igreja Luterana de Rio Negro, Jairo Meneses dos Santos, indiferente da data de nascimento ou a forma das comemorações entono do dia 25 de dezembro, a ideia de comemorar o Natal é muito mais do que árvore decorada, troca de presentes ou luzes em diversos formatos. “No Natal o tema central é a essência que nascimento de Jesus Cristo representa, e é isso, que Igreja de Cristo tem feito ao longo dos seus dois mil anos – anunciar o amor de Deus – um amor que vem primeiro de Deus e é distribuído a todos gratuitamente”, observa.

Amor como principio

Ambos os religiosos, acreditam que o consumismo tem feito às pessoas esquecerem o verdadeiro significado do Natal. Para o pastor, não basta ser cristão dentro da igreja, é preciso viver a essência de Cristo. “Uma vida de amor ao próximo, indiferente de quem seja esse próximo”. Para o padre, seria preciso um engajamento das igrejas, da sociedade e da própria mídia em apresentar o verdadeiro espirito natalino.

“Se você perguntar a uma criança o que é o Natal, provavelmente ela vai dizer que é o papai Noel chegando com presentes. Porém, é preciso ensinar conforme profetizou o profeta Isaias: – O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz (Isaías 9:2), isso é o Natal, a vida no lugar da morte”, pontua.

Cantata Natalina

Este mês também teve uma Cantata de Natal apresentada pelo Coral Luterano em parceria com Coral Rio Negro, as apresentações ocorreram na Igreja Luterana de Rio Negro, no dia 17, e no dia 20 na Igreja Senhor Bom Jesus da Coluna, unindo assim evangélicos e católicos.

Em ambas, a apresentação teve grande participação de público das diferentes denominações cristãs de Rio Negro e Mafra. “A cantata destacou a mensagem do nascimento de Jesus Cristo que expressou o amor de Deus com o propósito de trazer salvação para a humanidade, foram apresentadas belas mensagens expressas no conteúdo dos cânticos e na beleza das melodias e arranjos musicais intercalados com relatos bíblicos do nascimento do Filho de Deus que encantaram a todos os participantes destes dois maravilhosos eventos” lembrou o pastor Jairo.