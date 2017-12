“Cerveja do Natal” será lançada em Rio Negro

No próximo dia 20, durante o encerramento da programação natalina de Rio Negro, será lançada a “Cerveja do Natal”. Será uma Dunkel Weiss – cerveja de trigo escura – desenvolvida pelo grupo de mestres cervejeiros, durante o Festival da Cerveja Artesanal realizado no dia 03 de dezembro, na Abertura do Natal de Rio Negro.

Após todo o trabalho de produção artesanal, envase e rotulação, dia 20 de dezembro a ‘Cerveja do Natal’ será apresentada ao público na Praça João Pessoa a partir das 13h30 na Feira de Artesanato. Uma ótima opção de presente, que leva as características e o espírito natalino de nossa cidade. Esta é uma inovação da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com os grupos de mestres cervejeiros artesanais de nossa cidade, que trazem este diferencial para a programação.