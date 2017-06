Chuva deve parar nos próximos dias; saiba como está o nível do rio Negro

Com a chuva que cai em Rio Negro e Mafra, o jornalismo do Click Riomafra recebeu inúmeras mensagens demonstrando preocupação da população com relação ao nível do rio Negro.

De acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, às 18h desta quarta-feira (07) o nível do rio Negro registrado foi de 5,18 metros acima do seu leito normal, sendo considerado nível crítico 7,50 metros. O nível continua subindo, porém com baixo volume (veja na imagem abaixo o últimos registros). As fotos abaixo foram tiradas no início da tarde de hoje.

A chuva deve continuar somente até a próxima sexta-feira e com um volume total aproximado de 27 mm, conforme mostra a previsão do tempo do site Clima Tempo. A partir do sábado a chuva dá uma trégua e a temperatura deve cair, tendo a possibilidade de geada em Riomafra.

DEFESA CIVIL ESTÁ ATENTA

A Defesa Civil de Mafra vem fazendo constante monitoramento acerca do nível do rio Negro, visando, se necessário, dar resposta rápida para a comunidade, principalmente em situações de cheias. Da mesma forma, a Defesa Civil da cidade de Rio Negro também está atenta. Qualquer alteração preocupante será comunicado rapidamente.

Pede-se atenção da população quanto à movimentação de terra em morros. A Defesa Civil também faz um alerta para que não sejam compartilhadas informações de fontes não oficiais, evitando a disseminação de notícias imprecisas, que podem causar preocupações desnecessárias. A Defesa Civil está de prontidão e preparada para qualquer evento, assim como todas as secretarias municipais.

A Defesa Civil atende pelo telefone (47) 3643-7742 para qualquer tipo de dúvida ou emergência. O contato com o Corpo de Bombeiros pode ser feito pelo telefone 193.