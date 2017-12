A sorte continua em Riomafra. Neste domingo (24), o título de capitalização Trimania sorteou o grande prêmio de Natal no valor de R$ 500.000,00.

Quatro pessoas foram sorteadas e irão dividir o prêmio, entre elas uma moradora do bairro Campo do Gado, em Rio Negro. A cartela premiada foi adquirida no Bar do Tico.

