Nesta sexta-feira estreia no Clube Vitória, no Centro de Rio Negro, o Circo Mundo Encantado, que traz para a cidade shows para toda a família com personagens infantis e divertidos palhaços. Compareça e divirta-se!

HORÁRIOS: Sexta-feira: 20h30. Sábado e domingo: 18h e 20h30.

LOCALIZAÇÃO DO CLUBE VITÓRIA: