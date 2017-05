Circo Social inicia atividades em Campo do Tenente

O Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro e Mafra. Visando a expansão do projeto para atender cada vez mais pessoas, no último domingo (21), o projeto iniciou suas atividades na cidade de Campo do Tenente-PR com a escolinha de futebol UFC (Um Futuro Craque) – Categoria feminina.

Gradativamente também serão implantados na cidade os demais programas do projeto. O Circo Social realiza ações nas áreas da cultura, educação, esporte e social.

Cleiton Lisboa, um dos coordenadores do Circo Social, comemora mais esta grande conquista. “É com grande orgulho e motivação que damos mais um importante passo com este projeto inovador na região, visando sempre atender com responsabilidade o maior número de pessoas nesta grande corrente do bem”, ressalta o mesmo com a promessa de grandes novidades.

As atividades da escolinha UFC na cidade de Campo do Tenente serão realizadas todos os domingos das 09h às 11h no Ginásio de Esportes Alberto Wenski, sob coordenação do treinador Alex Prado, que já atua na escolinha de Rio Negro, também apoiada pelo Circo Social. As inscrições podem ser feitas gratuitamente através do telefone 98419-6371.

Iniciado a cerca de um ano, o projeto Circo Social visa promover ações com foco na integração com a sociedade, oferecendo mecanismos inovadores e de acesso gratuito. Acesse o site e acompanhe todas as ações: www.circosocial.org