Circo Social participa de eventos em Rio Negro e Mafra

Clique aqui e veja todas as fotos do evento.

O Circo Social realizou uma apresentação na tarde desta quinta-feira (18) no evento alusivo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que teve como objetivo conclamar a sociedade a pensar sobre a importância da mudança de paradigma no tratamento dos portadores de transtornos mentais.

O público presente se encantou com o show da Galinha Pintadinha, Galo Carijó, Minions, Shrek, Fiona, Gato de Botas, Bob Esponja e Zorro. Além da apresentação, as personagens do Circo Social também tiraram fotos e interagiram com os presentes, tornando o momento ainda mais alegre.

O evento – realizado na ASMIG, em Mafra – foi promovido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Grupo Esperança Casa Azul, através da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra. Durante toda a tarde houve palestras e apresentações culturais, como o show musical com as personagens do Circo Social, além de um delicioso coquetel.

O Circo Social realiza ações constantemente. No domingo (14), os voluntários do projeto estiveram presentes na tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora de Fátima, na comunidade de Retiro Bonito, no interior de Rio Negro. O público também pôde prestigiar o show musical que é especialmente preparado para gerar alegria a todos.

Acesse o site e acompanhe as ações: www.circosocial.org