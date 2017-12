Circo Social promoveu torneio de futebol para arrecadar alimentos

O Circo Social realizou na tarde deste domingo (17), a 2ª Copa Silvio Hellinger de Futebol. Os jogos foram realizados no campo da Associação Comunitária do Bairro Bom Jesus, em Rio Negro.

Houve premiação com troféus e medalhas para as equipes participantes, sendo que o time Garotos da Vila foi o campeão invicto. A equipe do UFC Circo Social conquistou o segundo lugar e o Piratas do Gramado ficou na terceira colocação. No entanto, como o torneio teve o objetivo de promover a solidariedade, todos os atletas participantes estão de parabéns e podem ser considerados campeões. Os alimentos arrecadados com as inscrições serão doados pelo Circo Social para famílias carentes no dia de Natal.

Para a preparação do campo e aquisição dos troféus e medalhas para o torneio, o Circo Social contou com o importante apoio das empresas Agromil Materiais de Construção, Rilex Calcados, Lojas Susin e Planeta Esporte. Para o projeto, todo e qualquer tipo de apoio recebido por pessoas e empresas é algo grandioso, por isso toda a equipe agradece a todos os envolvidos que de alguma forma apoiam a causa e colaboram para um mundo melhor.

O Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. A ação Natal Solidário está sendo realizada durante todo o mês de dezembro em diversas localidades. Para conhecer o projeto e acompanhar as ações realizadas, basta acessar o site: www.circosocial.org