Circo Social realiza ação de Páscoa em bairros de Rio Negro e Mafra

Na tarde deste domingo (16), voluntários do Circo Social estiveram em bairros de Rio Negro e Mafra com a presença especial do Coelhinho da Páscoa, que entregou chocolates para diversas crianças e encantou a todos os envolvidos. A visita foi uma grande surpresa para as crianças e seus pais.

Através das doações recebidas, o Circo Social preparou pacotes especiais com doces para tornar esta Páscoa inesquecível para muitas pessoas.

No domingo anterior (09), o Circo Social já havia realizado uma ação de Páscoa no espaço de eventos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da cidade de Mafra, onde realizou um show musical com diversas personagens infantis, alegrando crianças e adultos. O evento também contou com a presença do Coelhinho da Páscoa do projeto, que entregou doces aos presentes. Houve ainda um delicioso coquetel servido a todos.

Para as ações desta Páscoa o Circo Social contou com o importante apoio das seguintes empresas e pessoas, que colaboraram para tornar o dia mais feliz para muitas pessoas:

Supermercado Willner do Alto de Mafra

Supermercado Belém de Rio Negro

Supermercado Hilário Fuchs

Mig Supermercado

Davilla Supermercado

Mini Box Rodrigo

Auto Mecânica Bairro Alto

Lanchonete Schmidt

Quitute Embalagens

Renê Presentes

Bala Melada Doces e Embalagens

Chocobom Aurimar

1001 Utilidades

Andréia Cabeleireira

Flávia Martins

Emerson Souza

Andriele Baptista

Margarete dos Santos

Bianca Schafhauer

CONHEÇA O CIRCO SOCIAL

Com o lema “Pessoas transformam pessoas”, o projeto Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro e Mafra, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. O projeto atua de forma independente. Todas as ações são realizadas por voluntários. São pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratificação emocional de colaborar para um mundo melhor.

Atualmente o Circo Social realiza ações no âmbito social, cultural, educativo e esportivo, realizando eventos beneficentes em diversas comunidades, como o show musical com personagens infantis, Café Solidário e palestras voluntárias para adultos e crianças, além de apoiar a escolinha de futebol UFC (Um Futuro Craque), que atende gratuitamente no bairro Alto, em Rio Negro, mais de 60 crianças.

Acesse o site e acompanhe todas as ações: www.circosocial.org