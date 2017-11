Circo Social realiza distribuição de roupas para famílias carentes

Na tarde da última segunda-feira (13), o Projeto Circo Social realizou mais uma ação de distribuição de roupas para famílias carentes na Vila Ema e Vila São Judas Tadeu, em Rio Negro. Mais de 5.000 peças foram destinadas para a comunidade presente no evento beneficente.

A entrega ocorreu na associação de moradores do bairro São Judas Tadeu, onde cerca de 150 famílias compareceram para receber as roupas. Cada pessoa que estava representando sua família pôde levar cerca de 35 peças de roupas que estavam à disposição em categorias de crianças a adultos, peças masculinas e peças femininas.

As roupas foram arrecadadas com as apresentações culturais beneficentes do Projeto Circo Social, realizadas em escolas e entidades públicas de Rio Negro e Mafra, e também com a parceria de coleta de roupas com o Hospital Bom Jesus de Rio Negro.

A expectativa é que mais comunidades sejam contempladas com distribuição de roupas, bem como expansão da parte social do projeto que trabalha de forma itinerante para atender a todas as comunidades em seus níveis sociais.