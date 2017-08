Circo Social realiza doações e cadastramento de famílias em Mafra

Nesta semana o Circo Social realizou o cadastramento de famílias na cidade de Mafra. Com o banco de dados contendo informações das famílias, mais ações e doações serão direcionadas para quem mais precisa e também para comunidades mais vulneráveis. O projeto realiza doações e ações beneficentes em diversas comunidades de Rio Negro, Mafra e região.

Aproximadamente 120 famílias já foram cadastradas. Outras comunidades serão visitadas em breve. Na sexta-feira (18), o cadastramento foi realizado na Vila das Flores, em Mafra. E na tarde do sábado (19), voluntários do Circo Social estiveram no conjunto habitacional Ouro Verde para cadastrar moradores daquele local.

Nos dois locais houve ainda doações de diversas peças de roupas e calçados, realizadas pelo Circo Social em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (unidade da Igreja Matriz São José), mais conhecida como “Vicentinos Leigos”.

Com o lema “Pessoas transformam Pessoas”, o projeto Circo Social realiza constantemente ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança para quem tanto precisa. O projeto atua de forma independente. Todas as ações são realizadas por voluntários. São pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratificação emocional de colaborar para um mundo melhor.

Acesse o site e conheça o Circo Social: www.circosocial.org