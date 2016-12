Circo Social realiza entrega de brinquedos no interior de Rio Negro

Na tarde deste domingo (18), voluntários do projeto Circo Social estiveram presentes nas localidades de Queimados e Fazendinha, no interior de Rio Negro, onde realizaram um show musical com personagens infantis e a entrega de brinquedos para as crianças com a presença especial de dois Papais Noéis. Além da participação dos bons velhinhos, em ambas as localidades o público pôde se encantar com as personagens Galinha Pintadinha, Galo Carijó, Minions, Shrek (vestido de Papai Noel), Gato de Botas, Biscoito, Bailarina, além das Mamães Noéis e o ajudante dos Papais Noéis.

Em Queimados a ação foi realizada no espaço de eventos localizado ao lado da Igreja São Francisco, reunindo pessoas de outras quatro comunidades próximas: Laranjal, Campinas dos Andrades, Sítio dos Rauen e Maitaca. Aproximadamente 200 crianças receberam das mãos dos Papais Noéis um brinquedo e ainda posaram para a foto.

Na Fazendinha a ação também reuniu pessoas de outras três comunidades: Fazendinha II, Campina Vermelha e Barra Grande. Aproximadamente 100 crianças participaram do evento. Realizada no salão de festas da Capela Nossa Senhora da Piedade, a ação também consistiu em uma apresentação musical com personagens infantis e a entrega dos brinquedos.

Veja todas as fotos da ação deste domingo no site do Circo Social: www.circosocial.org/fotos

Todas as ações nas comunidades são organizadas e realizadas de forma voluntária pelo Circo Social. Não há nenhum vínculo político. Todos os brinquedos entregues neste domingo nas localidades de Queimados e Fazendinha foram arrecadados pelo projeto Circo Social, que deixou caixas para a arrecadação em diversos estabelecimentos de Rio Negro e Mafra. As ações deste domingo tiveram a participação dos voluntários do projeto – que dedicaram o domingo para fazer uma boa ação –, e também tiveram a importante participação da população riomafrense, que doou os brinquedos e fez a alegria de muitas crianças.

Doe um brinquedo e colabore você também com o Natal Solidário do Circo Social

O Circo Social continua com a campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado para serem doados em comunidades carentes de Rio Negro e Mafra. Ao longo desta semana o projeto visitará outras localidades para a realização das entregas, além de realizar o show musical com as personagens infantis com o objetivo de encantar as crianças.

Caixas para a arrecadação de brinquedos foram colocadas em supermercados, lojas e locais diversos das cidades, tendo a identificação do Circo Social em cada uma. Você pode colaborar deixando um brinquedo em uma das caixas.

Ao fazer uma doação você não estará deixando apenas um brinquedo na caixa. Também estará deixando muito sentimento, como amor, alegria e esperança. A sua doação é muito importante e sem dúvida fará a diferença na vida de muitas pessoas.

Você pode encontrar a caixa de arrecadação em um desses locais:

– Supermercado Belem (Rio Negro e Mafra)

– Farmácia Profarma (Rio Negro)

– Farmácia Santa Catarina (Mafra)

– SESI (Rio Negro)

РCol̩gio SESI (Rio Negro)

РRilex Cal̤ados (Rio Negro e Alto de Mafra)

РRilex Promo̵̤es (Mafra)

– Mini-Box Fuchs (Rio Negro)

– Mini-Box Rodrigo (Rio Negro)

– Mari Modas (Rio Negro)

– Loja Bem Bolado (Mafra)

– Polícia Militar (Rio Negro e Mafra)

– Ginásio de Esportes XV de Novembro (Rio Negro)

– Supermercado Hilário Fuchs (bairro Campo do Gado em Rio Negro)

– Supermercado Fuchs (Rio Negro)

– Supermercado Mig (Rio Negro)

– Mig Atacado (Rio Negro)

РAgromil Materiais de Constrṳ̣o (Mafra)

РLoja Maṃe Coruja (Mafra)

– Extreme Clínica de Fisioterapia (Rio Negro)

РLojas Big Passo Cal̤ados (Rio Negro e Mafra)

