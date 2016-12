Circo Social realiza entrega de presentes em comunidades de Rio Negro e Mafra

No dia 24, véspera de Natal, os voluntários do Circo Social dedicaram o dia para realizar a entrega de presentes para crianças de diversas comunidades de Rio Negro e Mafra. Os brinquedos foram arrecadados durante todo o mês de dezembro em diversos estabelecimentos das cidades. E todos foram embrulhados para tornar o momento da entrega ainda mais especial para as crianças com a presença do Papai Noel, além de diversas personagens infantis.

A participação da população e a ajuda dos estabelecimentos que disponibilizaram o local para a arrecadação dos brinquedos, foram muito importantes para a realização desta edição do Natal Solidário do Circo Social. Aproximadamente mil crianças foram presenteadas graças à ajuda de todos aqueles que colaboraram de alguma forma. Sem dúvida o Natal de 2016 será inesquecível para muitas pessoas.

Na sexta-feira (23), o Circo Social também apoiou o grupo Família Muriçoca durante a sua carreata de Natal. A saída ocorreu no bairro Alto, em Rio Negro. Em seguida os carros passaram por diversos bairros com a presença especial do Papai Noel e da Galinha Pintadinha. Balas foram distribuídas para as crianças durante todo o trajeto.

Anteriormente, na tarde do domingo (18), voluntários do Circo Social estiveram presentes nas localidades de Queimados e Fazendinha, no interior de Rio Negro, onde realizaram um show musical com personagens infantis e a entrega de brinquedos para as crianças com a presença especial de dois Papais Noéis. Além da participação dos bons velhinhos, em ambas as localidades o público pôde se encantar com as personagens Galinha Pintadinha, Galo Carijó, Minions, Shrek (vestido de Papai Noel), Gato de Botas, Biscoito, Bailarina, além das Mamães Noéis e o ajudante dos Papais Noéis.

O Circo Social deseja um próspero ano novo para todos os amigos, voluntários e apoiadores.

Acompanhe todas as ações no site www.circosocial.org ou na página no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial

Confira algumas fotos das ações do dia 24/12 (clique para ampliar):