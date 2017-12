Circo Social realizará a 2ª Copa Silvio Hellinger de Futebol

Neste domingo (17), o Circo Social promoverá em Rio Negro a 2ª Copa Silvio Hellinger de Futebol. Os jogos serão realizados a partir das 14h no campo da Associação Comunitária do Bairro Bom Jesus. O torneio faz parte da programação do Natal Solidário do projeto. Todos os alimentos arrecadados com as inscrições serão doados para famílias carentes no dia de Natal.

O evento tem ainda o objetivo de promover a confraternização pelo trabalho realizado em equipe durante todo o ano de 2017 da escolinha de futebol UFC – Um Futuro Craque (No esporte e na vida!), que é apoiada pelo projeto Circo Social em Rio Negro. Além disso, mais uma vez o torneio irá homenagear o esportista rionegrense Silvio Hellinger, que faleceu aos 53 anos de idade no ano de 2013.

Silvio Hellinger foi um grande incentivador do esporte para os jovens durante muitos anos em Rio Negro. Sempre esteve envolvido no esporte local e atuou como professor voluntário em escolinhas de futebol. “Me inspirei muito no Silvio para começar esse trabalho. Quando jovem, joguei pelos times dele durante oito anos, aproximadamente. Sinto-me honrado em prestar novamente essa homenagem. Que venham muitos e muitos anos. O esporte não pode acabar”, comentou Alex Prado, professor voluntário na escolinha UFC.

Para a preparação do campo e aquisição dos troféus e medalhas para o torneio, o Circo Social contou com o importante apoio das empresas Agromil Materiais de Construção, Rilex Calcados, Lojas Susin e Planeta Esporte. Haverá premiação para as três primeiras equipes colocadas.