Circo Social visita diversas localidades com a ação Natal Solidário

Neste final de semana, os voluntários do Circo Social visitaram diversos locais para levar alegria ao público com palhaços e personagens infantis. O projeto está realizando neste mês de dezembro ações culturais e esportivas para encantar a todos e também para promover o Natal Solidário. Alimentos estão sendo arrecadados para serem entregues para famílias carentes no dia de Natal.

No sábado (16), os voluntários do Circo Social se apresentaram no evento de Natal da Pastoral da Criança, realizada no salão de festas da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mafra. Na sequência foram até o evento natalino da associação de moradores do bairro Alto e também do Bom Jesus, em Rio Negro. Em seguida, se apresentaram no evento Natal Solidário da Rádio Cidadania, que foi realizado no Clube Zeppelin, em Mafra. E para finalizar as ações do dia, estiveram no salão de festas da Igreja Nossa Senhora das Graças, situada no bairro Vila Ivete em Mafra. Um ônibus da RioNetur Viagens & Turismo foi utilizado para a locomoção dos voluntários durante as ações. Diversas personagens infantis fizeram a alegria das crianças e do público em geral. Todos puderam tirar fotos a vontade para tornar o momento inesquecível. Os divertidos palhaços do Circo Social também contagiaram a todos com muita animação e brincadeiras.

Na manhã do domingo o Circo Social esteve presente nas localidades de Campina Bonita e Cunhupã, em Rio Negro. E durante a tarde visitou a Vila Ema e bairro São Judas Tadeu, além de realizar o torneio de futebol beneficente no bairro Bom Jesus. Todas as ações foram realizadas de forma voluntária pelo projeto, que contou com o importante apoio das pessoas envolvidas, que dedicaram o dia para colaborar com uma boa causa sem receber valor financeiro em troca, apenas a satisfação de ver uma criança sorrindo e a alegria por colaborar para um mundo melhor.

No próximo final de semana mais ações serão realizadas pelo Circo Social em Rio Negro e Mafra. Para conhecer o projeto e acompanhar as realizações, basta acessar o site www.circosocial.org ou curtir a página no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial